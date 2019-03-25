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Количество погибших вследствие взрыва на химическом заводе в городе Янченг, что на востоке Китая, увеличилось до 78 человек.

Об этом сообщил мэр города Янченг Чао Любао передает Укринформ со ссылкой на китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

«Количество погибших вследствие взрыва на химическом заводе в китайской восточной провинции Цзянсу увеличилось до 78 человек после того, как были обнаружены еще 14 тел», - говорится в сообщении.

По словам Любао, уже были идентифицированы 56 человек.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 21 марта в китайском городе Яньчэн провинции Цзянсу произошел взрыв на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical Co.
ForUm

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