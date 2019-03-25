Совладелец частной российской космической компании S7 Space Наталья Филева подтвердила информацию об отказе от контракта с украинским заводом «Южмаш» на производство 12 ракет-носителей «Зенит», сообщает Коммерсант.
Конкретных сроков расторжения контракта в компании не назвали.
Летом 2018 года глава российской компании рассказал, что S7 Space получила разрешение от украинского правительства на продажу ракет их американской «дочке» — S7 Sea Launch.
Но российские власти запретили предприятиям Роскосмоса поставлять украинскому «Южмашу» комплектующие для «Зенитов».
S7 Space - первая частная космическая компания России. В прошлом году она купила плавучий космодром «Морской старт» в Калифорнии. В планах компании — создать многоразовую модификацию российской ракеты «Союз-5».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время