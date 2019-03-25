За минувшие сутки, 24 марта, российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время обстрелов четыре раза было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. По нашим позициям выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм.

Все обстрелы наших позиций противник совершил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское;

из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевой машины пехоты - около города Попасная.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 24 марта огнем двое оккупантов были уничтожены и один – ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

из снайперского оружия - в районе населенного пункта Луганск

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское.

Вследствие обстрелов двое наших защитников получили ранения.

На обстрелы противника подразделения, подвергшиеся огневому воздействию, ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются.