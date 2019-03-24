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Командующий объединенными силами Сергей Наев, представители Луганской областной государственной администрации и местной гражданско-военной администрации открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое».

Об этом информирует пресс-центр ООС.

В сообщении ведомства говорится, что на КПВВ развернуто шесть пунктов паспортного контроля, на случай вражеского обстрела построены бетонные укрытия для посетителей и работников пропускного пункта. На КПВВ есть пункт обогрева и места для отдыха.

Новый контрольно-пропускной пункт сможет пропускать полторы тысячи автомобилей за рабочую смену.

Командующий ООС Наев сообщил, что оккупационные власти не дали гарантий безопасности гражданам Украины, которые захотят воспользоваться КПВВ «Золотое».

«Украинские власти обратились к Трехсторонней контактной группе и международной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием по обеспечению деятельности КПВВ «Золотое». Однако оккупационные власти в очередной раз красноречиво доказали враждебность своих намерений, полное пренебрежение принципами морали и гуманитарного права, не дав гражданам Украины, которые хотят воспользоваться КПВВ «Золотое», гарантий безопасности», - сказал он.

КПВВ «Золотое» работает в одностороннем порядке с 2016 года.
ForUm

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