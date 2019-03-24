В Голосеевском районе Киева на проспекте Науки произошел взрыв в квартире, в результате которого погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин отметил, что после осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв случился из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

«Полицейские установили личность погибшего - это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», - сказал он.

В квартире полицейские изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.