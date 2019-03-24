также в разделеСтолица
В Киеве при взрыве гранаты погиб мужчина 21
Полиция: До 5 тысяч человек приняли участие в акции Нацкорпуса 65
ДТП в Киеве: столкнулись два такси, есть трое пострадавших 26
В Киеве началась акция протеста Нацкорпуса 720
Кличко опроверг требование ЮНЕСКО о прекращении работ по строительству пешеходного моста 47
Владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП 97
В Киеве ожидается усиление порывов ветра 57
Спад промпроизводства замедлился до 1,8% 23
В Киеве отремонтировали 48-летнюю станцию метро 69
Киев выплатит детям-сиротам и лицам с инвалидностью матпомощь 39
На избирательном участке в Киеве пропала печать, открыто дело 20
ДТП на «Дорогожичах»: Водитель заявил об отказавших тормозах, его задержали 46
В Киеве маршрутка сбила трех пешеходов на переходе 59
В Киеве больше не будут высаживать каштаны вдоль дорог 46
Кличко совершил рейд по киевским свалкам 45
В Киеве прикрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию 32
Порошенко назначил нового главу Дарницкой РГА 25
В Киеве из-за анекдотов подстрелили мужчину 186

В Голосеевском районе Киева на проспекте Науки произошел взрыв в квартире, в результате которого погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин отметил, что после осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв случился из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

«Полицейские установили личность погибшего - это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», - сказал он.

В квартире полицейские изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.
Напомним, в центре Киева после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) произошла стрельба. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги