В Голосеевском районе Киева на проспекте Науки произошел взрыв в квартире, в результате которого погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин отметил, что после осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв случился из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.
«Полицейские установили личность погибшего - это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», - сказал он.
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