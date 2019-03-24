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В результате удара тропического циклона «Идай» в Африке число погибших достигло 761 человек. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что наводнения в Мозамбике унесли жизни 446 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави - 56. Также в результате удара тропического циклона пострадали полмиллиона человек.

Отметим, циклон «Идай» на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час (105 миль в час), а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави, затопив население и опустошив дома. 

В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) указано, что масштабы ущерба, нанесенного циклоном Идай, который налетел на мозамбикский город Бейра, колоссальные и ужасные. В документе отмечается, что 90% города с населением более 500 тысяч человек и его окрестностей были «повреждены или разрушены».
ForUm

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