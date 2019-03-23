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До 5 тыс. человек поучаствовали в акции, организованной партией «Национальный корпус» за привлечение к ответственности экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов расследования о разворовывании в ГК «Укроборонпром» на Майдане Независимости и возле Администрации президента Украины в Киеве.

«По состоянию на 16:30 акция в центральной части столицы закончилась. По предварительным подсчетам, в ней приняли участие около 5 тыс. человек», - сообщает в субботу Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук.

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины обеспечили правопорядок во время передачи требований участниками массовой акции возле Администрации президента Украины ее сотрудникам.

«Акция прошла спокойно. Нарушений не зафиксировано», - сказано в сообщении.

За порядком на улицах Киева следили 1,5 тыс. правоохранителей из числа работников полиция Киева и Национальной гвардии Украины. Также работала полиция диалога, взрывотехническая и кинологическая службы.
ForUm

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