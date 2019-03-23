В Одесской области ликвидировали очередную сеть подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента Юлии Тимошенко. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в Одесской области изъяли деньги, якобы предназначенные для скупки голосов в пользу Тимошенко. Он также отметил, что правоохранители накрыли часть сети «депутата Д». Очевидно, имеется в виду нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль, которого подозревают в причастности к подкупу избирателей.

Напомним, на этой неделе в Дубно (Ровенская область) задержали участника масштабной сети «депутата Д» по подкупу избирателей в пользу Тимошенко в рамках выборов 2019. У задержанного изъяли 2,5 млн гривен, которые он получил от киевского штаба. До этого генпрокурор назвал нардепа Валерия Дубиля заказчиком подкупа другого кандидата в президенты на выборах 2019 - Юрия Тимошенко.

К слову, генпрокурор Юрий Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.