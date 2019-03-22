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Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу не дал ввести в действие объявленные Минфином новые широкомасштабные санкции США против КНДР. Об этом он написал в Twitter, сообщает РБК-Украина.

Однако Трамп не уточнил, какие санкции имеются в виду.

«Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные санкции будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!» - написал он.

Напомним, на саммите в Ханое 27 февраля президент США Дональд Трамп отказал лидеру Северной Корее Ким Чен Ыну в полной отмене санкций. Он также уточнил, что лидер КНДР предложил провести денуклеаризацию в определенных районах страны.

Сообщалось, что США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны рассчитывают продолжить диалог в будущем.
ForUm

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