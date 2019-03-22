Полиция Бали задержала украинского экс-милиционера, которому внутренняя безопасность Национальной полиции Украины помешала снова прийти на службу в полицию в 2017 году, сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ.

Отмечается, что в марте 2015 года сотрудники внутренней безопасности МВД Украины разоблачили отдельных сотрудников следственного подразделения Хустского горотдела УВМВД в Закарпатской области в причастности к противоправным действиям.

По данным ведомства, было установлено, что следователи, работая над расследованием дела, не признали вещественными доказательствами автомобили и регистрационные документы, которые были с явными признаками подделки и замененными номерными знаками кузова, а также выдали эти автомобили лицам, не являющимся собственниками.

По материалам внутренней безопасности МВД Хустской межрайонной прокуратурой было начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий), которое впоследствии переквалифицировали на 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение в совершении преступления объявили следователю, майору милиции, а впоследствии обвинительный акт направили в суд. Постановлением Хустского районного суда на основании ст.45 (в связи с деятельным раскаянием) Уголовного кодекса Украины мужчину освободили от уголовной ответственности.

В 2017 году бывший милиционер решил вернуться в правоохранительные органы и подал документы для прохождения конкурса на вступление в ряды Национальной полиции Украины. Однако, по результатам изучения дела кандидата, Закарпатским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ возобновление его на службе было признано нецелесообразным.

«Поняв, что надеть погоны снова не удастся, экс-следователь перешел на противоположную сторону закона. Сговорившись с двумя гражданами Российской Федерации, закарпатец оказался на острове Бали. Сотрудники местной полиции задержали его с сообщниками на совершении разбойного нападения на магазин, откуда они, угрожая оружием, похитили 900 миллионов индонезийских рупий. При задержании один из преступников пытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось стрелять на поражение», – подчеркнули в полиции.

Отмечается, что сейчас бывший милиционер из Украины находится в тюрьме Бали, ожидая приговора суда. По местному законодательству за совершенное преступление ему грозит не менее 15 лет лишения свободы.