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Священники и верующие Запорожской епархии Украинской Православной Церкви сдали кровь для онкобольных детей. Акции прошли в Веселом и Энергодаре Запорожской области. 

Фото: УПЦ

19 марта в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» в Веселовской ЦРБ проведена акция по сбору донорской крови, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ. В акции приняло участие духовенство Веселовского благочиния во главе с благочинным, прихожане храмов района, верующие, которые не остались равнодушными к проблемам онкобольных детей.

Также 20 марта в рамках акции Запорожской епархии  «Любовь милосердствует» донорами крови традиционно стали прихожане храмов Энергодара, спортсмены городского клуба смешанных единоборств ММА «Витязь», неравнодушные горожане.  В отделении трансфузиологии СМСЧ-1 энергодарцы сдали кровь для онкобольных детей.

«Для маленьких пациентов кровь  донора является бесценным подарком, спасающим жизнь. Каждый год на призыв помочь маленьким пациентам отделения онкогематологии областной детской клинической больницы откликаются любящие сердца, ведь настоящая любовь проявляется в конкретных делах. Проект «Любовь милосердствует» продолжается, а это значит, что каждый человек может стать донором и подарить выздоровление и жизнь больному ребёнку», - рассказали организаторы акции.
ForUm

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