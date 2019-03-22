Новый контракт, который может быть подписан с менеджментом НАК «Нафтогаз Украины», содержит четкие задачи и требования и исключает заоблачные выплаты, которые были возможны в условиях предварительного договора. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Глава правительства пояснил, что предыдущий контракт, который позволял высокие выплаты, был подписан до назначения действующего правительства, и условия этого документа не позволяли вносить изменения. Вместе с тем 22 марта этого года срок этого контракта закончился, и за два месяца до этой даты правительство направило наблюдательному совету НАК свои предложения относительно нового контракта. Эти предложения содержали очень четкие задачи, прежде всего по увеличению добычи украинского газа.

«Мы направили наше предложение набсовету. Они предоставили ответ, что готовы учесть наши условия в новом контракте и предложили заключить новый контракт, в котором нет бонусов, а есть четкие требования», - сказал Гройсман.

Напомним, 20 марта текущего года Кабинет Министров заявил о готовности заключить новый контракт с действующим менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» сроком на 1 год, без бонусов, со снижением заработной платы и четкими задачами, которые предусматривают сформировать уже до 1 января 2020 года обособленного оператора украинской ГТС, сертифицированного по европейским законодательством, увеличить добычу газа в определенных параметрах не менее 18 млрд кубометров топлива в год, обеспечить транзит по украинской ГТС после 1 января 2020 года.

Гройсман сказал, что невыполнение определенных новым контрактом задач будет поводом разорвать документ.

Он также обратил внимание, что по новому контракту менеджмент «Нафтогаза» будет ежемесячно и ежеквартально отчитываться о достижении целей.