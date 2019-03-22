Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили 15 тысяч долларов за совершения преступления. Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших.

«Во время проведения спецоперации украинская спецслужба не допускала возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья граждан. В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на «муляж», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после установки на станции метро «Индустриальная» взрывного устройства во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Продолжается досудебное следствие.