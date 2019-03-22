В день празднования в честь Федоровской иконы Божией Матери в Измаиле состоится традиционное богослужение и крестный ход, который совершается уже более 15 лет.
Фото: Одесская епархия УПЦ
Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, в 9.00 митрополит Агафангел возглавит праздничную Божественную литургию в Измаильском Свято-Покровском кафедральном соборе.
После завершения богослужения будет совершен традиционный крестный ход от собора к Свято-Николаевскому Измаильскому мужскому монастырю, где у Поклонного креста, 18 лет назад доставленного сюда из Соловецкого монастыря. Митрополит возглавит праздничный молебен, за которым будут возноситься молитвы о мире в Украине.
Для всех участников крестного хода и для паломников будет устроена праздничная трапеза.
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