также в разделеРелигия
В столичном Свято-Введенском монастыре православные отметили день памяти преподобной Димитры Киевской
Священники и верующие УПЦ Запорожской области сдали кровь для онкобольных детей 4
Пекарня Успенской Святогорской лавры поделилась рецептом традиционных «жаворонков» 4
Митрополит Онуфрий Презеденту Порошенко: Это не тот путь, который приведет нас к единству 24
В Измаиле 27 марта состоится крестный ход УПЦ, который совершается уже более 15 лет 12
В Киево-Печерском заповеднике открылась выставка «Гетман Иван Мазепа и Киево-Печерская лавра» 17
В УПЦ рассказали, куда звонить при захвате храма и нарушении прав верующих 55
В Виннице проходят великопостные молодежные чтения Псалтири 11
В Америке иподиакон исцелился от слепоты – рассказ о чуде 32
Митрополит Антоний напомнил православным, в чем заключается миссия Церкви 13
Православные Ровенщины почтили чудотворную икону Божией Матери «Споручница грешных» 12
На Ровенщине священники УПЦ отпели погибшего бойца 24-й бригады 22
Патриарх Кирилл: Семьи священников должны быть в центре внимания правящих архиереев 30
В рамках акции милосердия Сумской епархии УПЦ проведут благотворительные ярмарки и концерт 12
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, в чем разница между религиозной и территориальной общиной 96
Митрополит Антоний рассказал, как научиться смирению и прощать обиды 16
Игуменья Серафима (Шевчик) – о крестном ходе в Одессе: Наша вера – главная святыня 29
Конституционный суд отказался оценивать закон о переходе религиозных общин 32

Фото: Ромфея

В Афинах завершилось последнее заседание внеочередного Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви.  Синод проходил с 19 по 21 марта в Афинах под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Украинский церковный вопрос не рассматривался, сообщает греческое издание «Ромфея».

Греческое священноначалие уделило внимание более актуальным для Элладской Церкви вопросам: готовящейся конституционной реформе, призванной окончательно закрепить светский характер государства и отделить от него Церковь, а также проблеме финансового обеспечения священников и архиереев. 

Последний день заседаний Синода завершился избранием новых митрополитов для вакантных кафедр. Вопрос о признании ПЦУ итак и не был поднят.

Внимание к Священному Синоду Элладской Церкви было подогрето недавним посещением архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима российского посольства, где он заявил о полном взаимопонимании с Русской Православной Церковью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
44
Теги