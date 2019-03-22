Фото: Ромфея

В Афинах завершилось последнее заседание внеочередного Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви. Синод проходил с 19 по 21 марта в Афинах под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Украинский церковный вопрос не рассматривался, сообщает греческое издание «Ромфея».

Греческое священноначалие уделило внимание более актуальным для Элладской Церкви вопросам: готовящейся конституционной реформе, призванной окончательно закрепить светский характер государства и отделить от него Церковь, а также проблеме финансового обеспечения священников и архиереев.

Последний день заседаний Синода завершился избранием новых митрополитов для вакантных кафедр. Вопрос о признании ПЦУ итак и не был поднят.

Внимание к Священному Синоду Элладской Церкви было подогрето недавним посещением архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима российского посольства, где он заявил о полном взаимопонимании с Русской Православной Церковью.