Из-за таяния ледников на Эвересте находят все больше тел людей, погибших при попытке покорить самую высокую вершину Земли.

Со времен первой попытки покорить гору там погибли около 300 человек. Две трети из них погребены под толстым слоем снега и льда. Так было до недавнего времени, пишет ВВС Украина.

«Из-за глобального потепления лед быстро тает, а тела, которые были погребены под ним в течение многих лет, оказываются на поверхности», - говорит бывший президент Ассоциации альпинистов Непала Анг Цшеринг Шерпа.

«Мы убрали тела альпинистов, погибших в течение нескольких последних лет, но теперь имеем дело с теми, которые долго находились под ледовым покровом», - добавил он.

В 2017 году на территории Лагеря 1, одного из опорных пунктов, обнаружили руку погибшего альпиниста.

В том же году на поверхности ледника Кхумбу нашли еще одно тело. Именно здесь на протяжении последних лет погибших обнаруживают чаще всего.

Еще одно место, где нередко находят замерзшие тела, - Лагерь 4, также известный под названием Южное седло. Это относительно равнинная местность на границе Непала и КНР.

«Руки и ноги мертвецов постоянно появляются из-под снега. Мы замечаем, что слой льда на территории лагеря становится все меньше», - говорит представитель одной из местных неправительственных организаций, занимающейся темой альпинизма.

Сразу несколько исследований доказывают, что ледники в районе Эвереста, как и в большинстве частей Гималаев, быстро тают.

В 2015 году ученые подтвердили, что озера на леднике Кхумбу, которые альпинистам нужно пересечь, чтобы покорить Эверест, сливаются и становятся большими из-за ускоренного таяния льда.

В 2016-м непальской армии даже пришлось высушить одно из озер после того, как вода в нем достигла опасного уровня.

Британские исследователи обнаружили, что температура в леднике Кхумбу намного выше, чем считалось. Его минимальная температура составила всего -3,3 градуса. При этом даже самые холодные участки народа на 2 градуса теплее, чем среднегодовая температура воздуха в этом регионе.

Однако не все тела погибших находят в связи с таянием – некоторые оказываются на поверхности из-за постепенного смещения ледника.

«Из-за смещения Кхумбу мы время от времени обнаруживаем тела», - подтверждает Цшеринг Пандей Боте, вице-президент Национальной ассоциации горных гидов Непала.

«Большинство альпинистов психологически готовы к такому зрелищу.

Некоторые тела погибших являются для альпинистов своеобразными ориентирами.

Один из них – труп альпиниста в яркозеленой обуви, который служит отметкой высоты 8500 метров на юго-западном склоне Эвереста.

Достать тела погибших из-подо льда и спустить их – настоящая проблема, поскольку это дорого и очень непросто.

Эксперты говорят, что спуск только одного тела может стоить от 40 до 80 тысяч долларов.

«Одной из самых сложных задач было спустить тело с высоты 8700 метров», - рассказывает Шерпа.

«Оно было полностью замерзшее и весило 150 килограммов. Пришлось доставать из очень сложного места», - говорит он.

Специалисты рассказывают, что решение о том, что нужно делать с телами погибших альпинистов - очень непростое, и точного ответа на него нет.

«Большинство хочет, чтобы в случае смерти их тела оставили в горах, - сказал известный альпинист Алан Арнетт. - Поэтому было бы неправильно убирать их - если только это не требуется для расчистки маршрута, или об этом не просят их семьи».