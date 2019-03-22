Евросоюз отказывается признавать Голанские высоты частью Израиля. Об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич, комментируя решение президента США Дональда Трампа признать Голаны израильской территорией.

«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты», — приводит ее слова РИА Новости.

В 1967 году после Шестидневной войны Израиль оккупировал часть сирийской территории, в том числе Голанские высоты, и объявил о своем суверенитете над ними.

Совбез ООН признал аннексию территории незаконной. С тех пор Голаны являются спорной территорией и еще одной причиной сирийско-израильского конфликта.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что стране пора признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за это решение.