Решение олигарха Рината Ахметова за долги отключить электроэнергию и лишить воды более 3 миллионов жителей Донбасса - это крест на кампании его кандидата Александра Вилкула. К такому выводу пришел военный историк и блогер Юрий Дудкин, написав об этом в своем Facebook.

«Как говорится, вот он мирный план Вилкула в действии. Кандидат Рината Ахметова на публику рассказывает про мир, а на деле сотрудники олигарха готовы живьем похоронить дончан за его бизнес-интересы. Как совести хватает так брехать людям в глаза?!», - возмущается он.

Дудкин считает, что решение Ахметова присоединиться к энергетической блокаде Донбасса наглядно показывает, что все лозунги Вилкула о мире для Донбасса - это ложь.

«Долго наблюдал за этой абсолютно лживой пропагандой и саморекламой, когда Вилкул, обслуживающий интересы бизнес-партнера Порошенко, пытался играть роль «кандидата от Юго-Востока» и «голубя мира». И вот, наконец, мы увидели истинное лицо и самого кандидата, и его патрона (если можно так назвать эту часть тела).

По телевизору и на публику эти наймиты олигархии тараторят про «мир», а на деле Вилкул и Ко за интересы Ахметова готовы обречь более 3 миллионов простых украинцев на смерть. А то, что люди не могут заплатить за воду из-за войны, к разжиганию которой, кстати, приложил руку сам Ахметов, олигархию и ее агентов не волнует. Просто твари…», - не стесняется в выражениях блогер.

Юрий Дудкин уверен, что попытка Ахметова отключить Донбасс от электроэнергии и воды окончательно подтвердила, что олигарх и его кандидат Вилкул действуют заодно с украинской «партией войны».

«В общем, попытка отключить воду 3 миллионам жителей неподконтрольного Донбасса - это крест на предвыборной кампании Вилкула. Какие еще доказательства нужны, чтобы понять, что все эти вилкулы, мураевы и «партия войны» - это одна шайка?!», - задает риторический вопрос военный историк и блогер Юрий Дудкин.

Как сообщают украинские СМИ, с 1 апреля 3,3 миллиона жителей Донбасса останутся без водоснабжения. Поставщики электроэнергии в лице государственной «Укринтерэнерго» и принадлежащей Ринату Ахметову «ДТЭК ПЭС – Энергоуголь» уведомили Региональное управление по эксплуатации канала Северский Донец-Донбасс, региональные производственные управления Славянское, Покровское, Мариупольское и Часовоярское о том, что за долги с 1 апреля отключают предприятия от электроэнергии.

«Таким образом, под угрозу отключения попали фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона. Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек», - сообщает «Корреспондент».

В частности, без воды рискуют остаться как неподконтрольные территории, так и украинские города Часов Яр, Покровск, Славянск и Мариуполь, расположенные на Донбассе.