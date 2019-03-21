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Сегодня, 21 марта, Высший совет правосудия назначил Валерия Бондаря на должность председателя Службы судебной охраны, сообщает пресс-служба ВСП.

На заседании Комиссии для проведения конкурса на занятие вакантных должностей председателя Службы судебной охраны, его заместителей по результатам общего рейтинга кандидатов победителем конкурса был определен Бондарь.

В соответствии со статьями 56-58 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Порядком проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы Украины организовано проведение специальной проверки Бондаря.

В ВСП отметил, что по результатам этой проверки информации, которая бы препятствовала занятию Бондарем этой должности, не обнаружено.

По результатам проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очищении власти», проведенной Главным управлением Национальной гвардии Украины, установлено, что в отношении Бондаря не применяются запреты, предусмотренные частями третьей, четвертой статьи 1 данного закона.
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