За минувшие сутки, 20 марта, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74 мины, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Лебединское;

из снайперского оружия - в районе города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское;

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Айдар;

из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Екатериновка;

из минометов 120-го калибра и вооружения БМП-1 – в районе населенного пункта Троицкое;

из минометов 82-го калибра - вблизи населенных пунктов Песчаное и Станица Луганская;

из противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки 20 марта огнем двое оккупантов были ликвидированы и пятеро – ранены. Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.