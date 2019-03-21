В Ривненской области оперативники управления защиты экономики и следователи областной полиции задержали председателя райгосадминистрации, который получил 20 тыс. гривен неправомерной выгоды, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Во время проведения антикоррупционных мероприятий правоохранители задокументировали преступную деятельность председателя районной государственной администрации области. За укрытие правонарушения от правоохранительных органов чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду.

Так, органами местного самоуправления было обнаружено функционирование нелегальной АЗС. За непринятие мер реагирования и не уведомление правоохранительных органов о выявленном правонарушении председатель РГА получил от лица 20 тыс. гривен.

20 марта должностное лицо задержали во время получения средств. В автомобиле председателя районной государственной администрации были обнаружены и изъяты деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).