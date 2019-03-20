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В рамках Девятой благотворительной акции помощи в лечении онкобольных детей Сумщины «К Светлому Дню - светлые поступки» в Сумской епархии Украинской Православной Церкви проведут благотворительные ярмарки и концерт.

Фото: УПЦ

Как сообщают в епархии, целью акции является сбор средств на приобретение медикаментов для лечения онкобольных детей, находящихся в отделение гематологии и онкологии Сумской областной детской.

В рамках акции запланировано проведение следующих мероприятий:
4 апреля  - благотворительный концерт в концертном зале городского Дома культуры. Запланировано проведение благотворительного аукциона.

6-7 апреля - благотворительная ярмарка Духовно-просветительского центра при Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум.

21-22 апреля - благотворительная ярмарка Духовно-просветительского центра при Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум.

«На благотворительных ярмарках воспитанники приходских воскресных школ, а также учебных заведений областного центра, творческих коллективов, выставят свои художественные работы, которые можно будет получить в обмен на добровольное пожертвование в специальный ящик с логотипом акции. Всем желающим будут предложены постное печенье, различные кулинарные изделия, чай и кофе, приготовленные волонтерами из епархиального сестричества милосердия», - рассказали организаторы.

Кроме того, все желающие помочь больным детям могут перечислить пожертвования на благотворительный счет.

«Надеемся, что успешное проведение благотворительной акции поможет не только собрать средства на лекарственные препараты для пациентов отделения гематологии и онкологии, но и атмосфера совместного благотворительного дела предоставит моральную поддержку семьям, воспитывающим онкобольных детей», - говорят организаторы акции. 
ForUm

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