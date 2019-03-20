Крестные ходы, которые прошли в Одессе и по всей Одесской епархии 17 марта, в день Торжества Православия, – это абсолютно религиозное явление, засвидетельствование своей веры и своей позиции по поводу тех событий, которые сейчас происходят вокруг канонической Украинской Православной Церкви.

Фото: Думская

Об этом настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря города Одессы, глава Синодальной комиссии УПЦ «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик) рассказала в эфире телеканала «Думская.TV».

«Паства вышла, чтобы поддержать своих пастырей, своих архипастырей, всем показать, что мы – с Украинской Православной Церковью, что народ с нами и Церковь с народом», – подчеркнула игуменья.

По словам настоятельницы одесского монастыря, она никогда не думала, что ей придется стать свидетельницей межрелигиозных войн в Украине: «В Одесском регионе нет гонений, но в Тернопольской области, в Ровно, в Ивано-Франковской, Львовской и других западных областях давление огромное, страшные драки, с игуменьи сорвали крест, монахиню – мать героя АТО – зверски избили, людей вышвыривают из храмов, льется кровь, срезают болгарками замки с церковных дверей. Я такого никогда не видела».

Она выразила надежду, что рано или поздно напряженная ситуация в религиозной сфере изменится к лучшему и войдет в законное поле, при этом главная задача верующих – оставаться верными своей Церкви и свидетельствовать свою позицию.

«Мы должны делать все, чтобы оставаться верными Христу, Святой Церкви, нашим святым канонам, нашим заповедям, которые дал нам Господь, – подчеркнула игуменья Серафима. – И именно поэтому мы выходим из храмов на улицу, идем по Одессе, чтобы все услышали наше мнение. Наша вера – наша главная святыня, ради нее мы готовы отдать все. Не нужно нас притеснять, не нужно нарушать закон».