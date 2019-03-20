Украина заняла 133 место в международном рейтинге счастья (World Happiness Report), который ежегодно составляют в рамках инициативы ООН.

Всего в рейтинге, опубликованном к Международному дню счастья, представлены 156 стран, пишет ВВС Украина.

Первое место второй год подряд занимает Финляндия. Лучшая десятка рейтинга выглядит так:

1.Финляндия

2. Дания

3. Норвегия

4. Исландия

5. Нидерланды

6. Швейцария

7. Швеция

8. Новая Зеландия

9. Канада

10. Австрия.

Украина в этом году в списке находится между Чадом (132 место) и Эфиопией (134 место).

Украина также заняла 120 место по показателю количества людей, которые жертвуют средства на благотворительность (18,2%).

Последний в рейтинге счастья – Южный Судан, также наименее счастливыми странами стали: ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

Доклад составляют на основе опроса жителей соответствующих стран.

В рейтинге учитывают несколько аспектов, в том числе ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемую продолжительность жизни, свободу выбора, уровень коррупции, участие граждан в благотворительности и наличие негативных ожиданий от будущего.

Показатель счастья измеряется на основании данных за три года, рейтинг 2019 составлен по информации 2016-2018 годов.