Украина заняла 133 место в международном рейтинге счастья (World Happiness Report), который ежегодно составляют в рамках инициативы ООН.
Всего в рейтинге, опубликованном к Международному дню счастья, представлены 156 стран, пишет ВВС Украина.
Первое место второй год подряд занимает Финляндия. Лучшая десятка рейтинга выглядит так:
1.Финляндия
2. Дания
3. Норвегия
4. Исландия
5. Нидерланды
6. Швейцария
7. Швеция
8. Новая Зеландия
9. Канада
10. Австрия.
Украина в этом году в списке находится между Чадом (132 место) и Эфиопией (134 место).
Украина также заняла 120 место по показателю количества людей, которые жертвуют средства на благотворительность (18,2%).
Последний в рейтинге счастья – Южный Судан, также наименее счастливыми странами стали: ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.
Доклад составляют на основе опроса жителей соответствующих стран.
В рейтинге учитывают несколько аспектов, в том числе ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемую продолжительность жизни, свободу выбора, уровень коррупции, участие граждан в благотворительности и наличие негативных ожиданий от будущего.
Показатель счастья измеряется на основании данных за три года, рейтинг 2019 составлен по информации 2016-2018 годов.
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