В случае отсутствия контракта с российским «Газпромом» с 1 января 2020 года Украине для прохождения зимнего сезона необходимо накопить около 20 млрд кубометров газа, то есть на 3 млрд кубометров больше того объема, который закладывается обычно.

Об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что в компании провели оценку возможных действий, чтобы пережить жесткий вариант при отсутствии транзитного контракта с Газпромом.

«Чтобы пройти эту зиму, нам необходимо закачать в «подземку» на три миллиарда кубометров газа больше того объема, который мы закладываем туда обычно (то есть около 20 млрд кубометров - ред.)», - пояснил чиновник.

Он также выразил сомнение в том, что при отсутствии контракта с Газпромом следующей зимой европейские партнеры оставят газотранспортные коридоры открытыми.

«Мы помним 2014 год, когда Венгрия нам «закрыла кран» раньше времени (в сентябре 2014 года за день до трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и РФ Венгрия приостановила поставки газа, мотивируя это решение ростом спроса на своем внутреннем рынке, - ред.). Мы надеемся, что так не сделают наши партнеры в Словакии и Польше. Но надо быть готовыми к тому, что если у них будет дефицит, то такой риск существует. Мы также работаем над несколькими дополнительными опциями, но это конфиденциальная информация», - добавил Коболев.

Ранее сообщалось, что Газпром собирается прекратить транзит газа через Украину в Турцию с 2020 года.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.