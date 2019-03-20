19 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное минского договоренностям, и потратил 51 мину калибров 120 и 82 мм. Об этом говорится в сводке штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов позиций ВСУ:

дважды – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Новоалександровка;

дважды - из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе Крымского;

из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское;

из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Новотошковское.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив еще трех оккупантов.

Также огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожена единица военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенного Лебединское из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела один наш защитник получил ранения.

Подразделение, которое было обстреляно, ответил адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.