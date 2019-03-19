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Сегодня около 09:00 водитель автомобиля Hummer H2 двигаясь по улице Независимой Украины на перекрестке с бульваром Парковым в Запорожье, не предоставил дорогу пассажирскому автобусу, который двигался по установленному маршруту, и совершил с ним столкновение.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

В результате чего водитель маршрутного транспортного средства потерял управление, перевернулся и при этом повредил два припаркованных автомобиля.

В городскую больницу доставлен пассажир автобуса.
ForUm

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