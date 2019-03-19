также в разделеПроисшествия
Из-за пожара в общежитии эвакуировали 500 студентов Львовской политехники 14
В Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке 30
С начала войны на Донбассе погибли 2955 украинских военных 46
На Харьковщине осквернили памятник погибшим воинам АТО 38
Пять лет назад в Крыму был убит первый украинский военный 42
На Ривненщине от кори умерла 9-летняя девочка 16
На Львовщине убили пограничника 68
Военного под Харьковом убили трое подростков 57
На Донбассе погиб 21-летний военный 50
На теле найденного на Харьковщине военного обнаружили колото-резаные раны 30
В Одессе иностранца выбросили из окна 79
Двух напавших на семью на Винничине задержали в Киеве, третьего ищут 57
Боевики совершили 10 обстрелов: один военный погиб, двое – ранены 31
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицейских, есть раненые 46
В Харьковской области убили военного 82
Во время выступления Порошенко в Киеве полиция задержала 2 человек 31
Водитель бросил гранату в полицейских 58
Погиб военный: боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия 28

В Килийском районе на 8 км автодороги Вилково-Одесса горит камыш на территории плавницкой части Вилковского лесничества.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила в 11:34.

По состоянию на 17:00 распространение пожара в направлении села Приморское приостановлено.

Площадь пожара составляет 30 га камыша и 20 га травяного настила в лесном массиве.

К тушению пожара привлечены 79 чел. и 19 ед. техники, из них от ГосЧС - 58 чел. о/с и 12 ед. техники и самолет АН-32П, от Вилковского лесничества - 3 чел., 1 ед. тех. МПК - 5 чел., 2 ед. тех., от местного населения – 3 трактора и 13 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
10
Теги