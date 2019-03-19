В Килийском районе на 8 км автодороги Вилково-Одесса горит камыш на территории плавницкой части Вилковского лесничества.
По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила в 11:34.
По состоянию на 17:00 распространение пожара в направлении села Приморское приостановлено.
Площадь пожара составляет 30 га камыша и 20 га травяного настила в лесном массиве.
К тушению пожара привлечены 79 чел. и 19 ед. техники, из них от ГосЧС - 58 чел. о/с и 12 ед. техники и самолет АН-32П, от Вилковского лесничества - 3 чел., 1 ед. тех. МПК - 5 чел., 2 ед. тех., от местного населения – 3 трактора и 13 человек.
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