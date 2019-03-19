В ходе прений в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций представитель Всемирного русского народного собора (ВРНС) в Женеве протоиерей Михаил Гундяев рассказал о нарушениях прав верующих в Украине.

Фото: geneva.mfa.gov.ua

По свидетельству отца Михаила, ВРНС выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с грубым вмешательством государственных органов Украины во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, сообщает patriarchia.ru.

Докладчик отметил, что Православная Церковь Украины была «искусственно создана» в декабре 2018 года. Это произошло путем слияния непризнанных в православном мире религиозных организаций. Затем, 21 декабря, Верховной Радой Украины в интересах ПЦУ был принят дискриминационный законопроект № 5309, направленный на лишение исторической Украинской Православной Церкви ее юридического наименования под предлогом того, что ее руководящие органы якобы находятся в России.

Протоиерей Михаил Гундяев отметил, что каноническая Украинская Православная Церковь является полностью независимым образованием, которое объединяет с Московским Патриархатом исключительно исторические и духовные связи. При этом она является Церковью украинского народа, зарегистрирована в соответствии с законодательством Украины, центр ее находится в городе Киеве.

Хотя в принятом Верховной Радой законопроекте № 5309 не упоминается Украинская Православная Церковь, в публичных заявлениях Министерства культуры Украины, которое отвечает за связи с религиозными организациями страны, уже было обозначено намерение применить этот закон именно к ней.

Представитель ВРНС отметил, что данный законодательный акт нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует миллионы граждан Украины, которые принадлежат к канонической Украинской Православной Церкви. Кроме того, он не соответствует Конституции страны, Всеобщей Декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политических правах.