Украина предлагает внести в перечень объектов ЮНЕСКО уникальные пещеры Тернопольщины, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

«На Тернопольщине расположена уникальная система пещер и среди них крупнейшая в мире гипсовая пещера «Оптимистическая». Украина предлагает отнести их к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО», - сказал министр Остап Семерак в ходе рабочего визита в область.

Он напомнил, что подобной системы пещер больше нет на европейском континенте.

«Похожие пещеры есть только на территории Соединенных Штатов Америки. Думаю, никого не надо убеждать, что такие объекты природы на самом деле принадлежат не одной стране, а является естественным богатством человечества, поэтому мы инициировали отнесение тернопольских пещер к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО», - рассказал Семерак.

Он отметил, что Минприроды проведены предварительные консультации с Институтом геологических наук Украины, а также к этому процессу привлечена Тернопольская ОГА.

Так, будет сформирован предварительный список объектов ЮНЕСКО, как это предусмотрено процедурой.

В частности, предлагается внесение в этот список пещеры «Оптимистическая», длина разведанных ходов которой достигает 214 км. Ранее ее включили в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшую в мире гипсовую пещеру и как вторую по общей длине пещерных ходов в мире. «Оптимистическая» уступает только пещерной системе Мамонтова-Флинт-Ридж в США.

В целом система пещер Тернопольщины насчитывает более сотни пещер. Среди них: Озерная (Голубые озера) - 83 километра 400 метров, Млынки - 14 километров 330 метров, Вертеба – 7 километров 820 метров и много других, расположенных неподалеку от сел Крывче, Кораловка, Шупарка, Городок, Сковятин, Угринь, Улашковцы, Кудринцы, Сапогов, Збручанское, Межгорье. Большинство этих пещер имеют статус памятников природы общегосударственного или местного значения и входят в состав национального природного парка «Днестровский каньон».