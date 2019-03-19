Руководство социальной сети Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения фальшивых (фейковых) новостей в преддверии выборов в Европарламент 26 мая.

Помимо прочего, Facebook создаст новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов, сообщила в понедельник, 18 марта, одна из топ-менеджеров Тесса Лайонс, передает DW.

В Германии вторым независимым партнером по проверке достоверности новостей (фактчекингу) станет, после центра исследования Correctiv, агентство dpa. Всего Facebook по всему миру работает по этому вопросу с 43 организациями, добавила Лайонс.

Предвыборный ситуационный центр станет готовой схемой для будущего решения проблем с распространением фейковых новостей в Facebook. Кроме того, соцсеть планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов. Сотрудники ситуационного центра смогут связываться с различными ведомствами, в том числе и в Германии, где одним из адресатов станет Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

По словам Тессы Лайонс, ситуационный центр будет осуществлять свою деятельность в нескольких местах, включая штаб-квартиру Facebook в Калифорнии и главный европейский офис в Дублине. Новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе.

Представительница Facebook также уточнила, что количество людей, занятых с борьбе с фейковыми новостями, увеличится с 20 000 до 30 000. Ранее социальную сеть Facebook обвинили в том числе в том, что во время президентской кампании 2016 года она слишком мало делала для борьбы с распространением фейков и российской пропагандистской кампанией.

Напомним, в середине марта сеть Facebook ввела верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации.