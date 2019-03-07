также в разделеВыборы
Еще два кандидата заявили, что снимаются с выборов 35
Тимошенко: Порошенко и его коррупционное окружение будут отвечать по закону 12
Луценко: К попытке подкупа Тимошенко причастен нардеп Дубиль 17
Гнап заявил, что написал в ЦИК заявление о снятии с выборов 20
ЦИК отменила регистрацию Кривоноса 42
Замгоссекретаря: США не поддерживают ни одного кандидата в президенты Украины 51
Еще один кандидат отказался баллотироваться в президенты 112
ЦИК не смогла закупить коробки для доставки бюллетеней 14
За попытку подкупить Тимошенко задержали председателя одной из партий 59
ЦИК обратилась в СБУ из-за заявления «Нацдружин» о применении силы 72
Луценко: Юрию Тимошенко предложили 5 миллионов за отказ баллотироваться 87
ЦИК разъяснила решение Верховного Суда относительно платных агитаторов 49
НОТУ объяснила, почему не выпускает рекламные ролики Бойко 109
Нацдружины предупредили, что могут применять силу на избирательных участках 137
ЦИК сняла Садового с выборов 106
ЦИК объяснила, почему заказала 60 миллионов бюллетеней 131
ЦИК увеличила сумму расходов на выборы президента 22
СБУ: Найденное оборудование для просушки не имеет отношения к Зеленскому 39

В середине марта Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации. Также можно будет сопоставить рекламные бюджеты политиков. Об этом движению «Чесно» сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны.

«В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу (для Украины. - Ред.) на Facebook прозрачной. От рекламодателей будем требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу. Мы будем сохранять эти данные в течение семи лет в публичной библиотеке. Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например диапазон расходов, показателей, а также демография тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию», - рассказал Щегенны.

Такая база данных политической рекламы уже содержит архивы из США, Великобритании, Индии и Бразилии.

Он добавил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи и ограничивает распространение ложной информации.

Так, в феврале Facebook временно распространила на Украину запрет покупать избирательную рекламу из-за рубежа.

«Например, недавно мы удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые, будучи частью сети, которая возникла в России и действует в Украине, привлекались к скоординированному неаутентичному поведению» - отметил Щегенны.

Он добавил, что для лучшего понимания ситуации в стране Facebook сотрудничает с Центральной избирательной комиссией Украины, фактчекерами, исследователями и общественными активистами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги