В середине марта Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации. Также можно будет сопоставить рекламные бюджеты политиков. Об этом движению «Чесно» сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны.

«В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу (для Украины. - Ред.) на Facebook прозрачной. От рекламодателей будем требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу. Мы будем сохранять эти данные в течение семи лет в публичной библиотеке. Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например диапазон расходов, показателей, а также демография тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию», - рассказал Щегенны.

Такая база данных политической рекламы уже содержит архивы из США, Великобритании, Индии и Бразилии.

Он добавил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи и ограничивает распространение ложной информации.

Так, в феврале Facebook временно распространила на Украину запрет покупать избирательную рекламу из-за рубежа.

«Например, недавно мы удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые, будучи частью сети, которая возникла в России и действует в Украине, привлекались к скоординированному неаутентичному поведению» - отметил Щегенны.

Он добавил, что для лучшего понимания ситуации в стране Facebook сотрудничает с Центральной избирательной комиссией Украины, фактчекерами, исследователями и общественными активистами.