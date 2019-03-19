После первого удачного сезона литературного конкурса неопубликованных рукописей на тему «Новомученики и исповедники Церкви Русской» Издательский совет Русской Православной Церкви принял решение расширить конкурс также и на опубликованные произведения в книжном формате.
Фото: Фома
Таким образом, с 2019 года, помимо конкурса рукописей будут проводиться также 3 самостоятельных конкурса на опубликованные книги по различным тематическим направлениям под общим титулом «Новая библиотека», сообщает сайт Издатсовета.
Главной темой конкурса в 2019 году в номинации рукописей остается та же, что и прежде – «Новомученики и исповедники Церкви Русской».
В дополненной новой номинации печатных изданий конкурс проводится по трем направлениям, в каждом из которых лауреат награждается премией:
- Премия имени Ф.М. Достоевского. За выдающееся литературное произведение в жанре романа или художественной (документально-художественной) биографии.
- Премия имени С.Т. Аксакова. За выдающуюся книгу, предназначенную для подросткового чтения.
- Премия имени святых благоверных Петра и Февронии. За выдающуюся книгу, предлагающую положительные образцы и идеалы семейной жизни.
Посмотреть положение расширенного формата конкурса и узнать правила участия в нем можно здесь.
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