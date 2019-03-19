Лучшим вариантом для России станет, если в Украине будет избран президент, нацеленный не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, в том числе и с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел в Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно», - приводит его слова ТАСС.

При этом Песков особо отметил, что «можно сказать однозначно, что при нынешнем президенте Украины лучше быть не может» в плане выстраивания двусторонних отношений РФ и Украины.

«Остальное – нужно внимательно следить за тем, что будет происходить», - заявил он, добавив, что президент Владимир Путин, находясь в Крыму 18 марта, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины. «Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях», - заключил Песков.

Ранее в понедельник в Крыму Путин сказал, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно «сварить кашу», и Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там «здравый смысл восторжествует». В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается «варить кашу» с российским руководством и выступает за усиление санкционного давления на Москву.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта.