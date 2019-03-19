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В воскресенье, 17 марта, вокально-хоровая студия при Свято-Троицком соборе «Ангелочек» Восточного киевского викариатства Украинской Православной Церкви одержала победу на IX международном телевизионном фестивале-конкурсе искусств «Украинский унисон». 

Фото: УПЦ

Фестиваль состоялся в рамках Международного телевизионного проекта «Украина идет по земле» в Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ.

Праздник проведен при поддержке Министерства культуры Украины, Союза деятелей эстрадного искусства Украины и Департамента культуры КГГА.

Нынешний фестиваль собрал около сотни участников. 
Детский коллектив хора Свято-Троицкого собора под руководством Натальи Косинской и Ольги Коваленко получил главную награду - Гран-при в номинации «Академический вокал», а также диплом «За яркий сценический образ».

Вокально-хоровая студия «Ангелочек» - коллектив из более 50 детей Деснянского района столицы под духовным наставничеством Деснянского благочиния УПЦ.
ForUm

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