Вчера, 18 марта, в Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке общественного транспорта, сообщает Патрульная полиция Волынской области.

Отмечается, что около 22:00 патрульные получили сообщение о стрельбе на улице Липинского. «Семеро мужчин на остановке общественного транспорта стреляют в меня из пневматического оружия», - сказал заявитель.

Прибыв через несколько минут, инспекторы задержали 25-летнего гражданина, на которого указал человек. При проверке у него обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Предмет, внешне похожий на пистолет, потом изъял следователь для дальнейшей экспертизы.

На нарушителя патрульные оформили 1 постановление и 3 протокола, в том числе, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским.

Причастных доставили в отделение полиции, где передали следователю.