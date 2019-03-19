также в разделеПроисшествия
Из-за пожара в общежитии эвакуировали 500 студентов Львовской политехники 14
С начала войны на Донбассе погибли 2955 украинских военных 45
На Харьковщине осквернили памятник погибшим воинам АТО 38
Пять лет назад в Крыму был убит первый украинский военный 40
На Ривненщине от кори умерла 9-летняя девочка 15
На Львовщине убили пограничника 67
Военного под Харьковом убили трое подростков 56
На Донбассе погиб 21-летний военный 46
На теле найденного на Харьковщине военного обнаружили колото-резаные раны 30
В Одессе иностранца выбросили из окна 79
Двух напавших на семью на Винничине задержали в Киеве, третьего ищут 57
Боевики совершили 10 обстрелов: один военный погиб, двое – ранены 31
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицейских, есть раненые 46
В Харьковской области убили военного 79
Во время выступления Порошенко в Киеве полиция задержала 2 человек 31
Водитель бросил гранату в полицейских 58
Погиб военный: боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия 28
В Польше на строительстве погиб украинец 40

Вчера, 18 марта, в Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке общественного транспорта, сообщает Патрульная полиция Волынской области.

Отмечается, что около 22:00 патрульные получили сообщение о стрельбе на улице Липинского. «Семеро мужчин на остановке общественного транспорта стреляют в меня из пневматического оружия», - сказал заявитель.

Прибыв через несколько минут, инспекторы задержали 25-летнего гражданина, на которого указал человек. При проверке у него обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Предмет, внешне похожий на пистолет, потом изъял следователь для дальнейшей экспертизы.

На нарушителя патрульные оформили 1 постановление и 3 протокола, в том числе, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским.

Причастных доставили в отделение полиции, где передали следователю.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
25
Теги