Нардепы Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской лавре.

Фото: Фейсбук

В воскресенье, 17 марта, православные отмечали большой церковный праздник – Торжество Православия. Народные депутаты Александр Вилкул и Вадим Новинский в этот день приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской лавре, которое возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, пишет «Сегодня».

В праздновании и крестном ходе приняли участие сотни мирян.

После богослужения Митрополит Онуфрий провел встречу с Александром Вилкулом, на которой обсуждались вопросы защиты веры, необходимость прекращения вмешательства в дела Церкви и сохранения православных святынь.

На своей странице в фейсбук Александр Вилкул написал: «Православие и наша страна переживает тяжелейшие времена смуты и раскола. Так уже было. Тысячу лет назад в угоду мирским правителям наша церковь едва не погибла. Праздник "Торжество Православия", который мы отмечаем сегодня – это праздник победы над расколом и победы над ересью. Наша церковь выстояла. Выстоит сейчас и наша страна, и наша святая православная вера».