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Боевики устроили на Авдеевском направлении провокацию с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями украинских подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС.

«Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была пресечена, а очередной БПЛА противника уничтожен», - сообщили в пресс-центре штаба.

Остатки сбитого БПЛА передали специалистам для изучения и идентификации.
ForUm

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