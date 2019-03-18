Боевики устроили на Авдеевском направлении провокацию с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями украинских подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС.

«Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была пресечена, а очередной БПЛА противника уничтожен», - сообщили в пресс-центре штаба.

Остатки сбитого БПЛА передали специалистам для изучения и идентификации.