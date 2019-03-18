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Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта «Укрытие».

Согласно информации в системе электронных публичных и государственных закупок ProZorro, ожидаемая стоимость работ – более 2,547 млрд грн.

Проведение аукциона запланировано 21 мая. Предложения будут приниматься до 10:00 15 апреля 2019 года. Победитель тендера должен будет завершить работы на объекте до 20 декабря 2023 года.

Арку нового безопасного конфайнмента  надвинули на объект «Укрытие» четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС в ноябре 2016 года. Внутри арки установлен кран для демонтажа старого «Саркофага» и остатков четвертого энергоблока.
ForUm

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