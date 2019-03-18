Полицейские задержали четырех одесситов по подозрению в вымогательстве у иностранца двух тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

По словам 36-летнего потерпевшего, злоумышленники потребовали у него денежные средства за неразглашение личной информации о чести и достоинстве.

Напомним, инцидент произошел 17 марта в квартире в Приморском районе Одессы – иностранца выбросили с балкона квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Все участники происшествия – местные жители в возрасте от 19-ти до 44-х лет - задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.