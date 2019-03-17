В понедельник, 18 марта, погода в Украине улучшится, температура местами поднимется до +22. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей сранице в Facebook.

Как сообщается, понедельник станет самым теплым днем с ближайшей перспективы. Местами столбик термометра поднимется до 22 градусов выше нуля.

Отмечается, что в Винницкой и Черновицкой областях завтра ожидается температура от +17 до +22 градусов днем. В восточных областях воздух прогреется от +7 до +11 градусов. А во Львовской области днем 6-10 градусов выше нуля.

«Завтра будет много солнца, без осадков, лишь на крайнем западе может что-то покапать. В центре и на севере вероятен порывистый ветер», - добавила Диденко.

По прогнозу синоптика, в столице завтра, 18 марта, температура может достичь +18, местами до +20. Завтра в Киеве ожидается порывистый ветер.

Однако, во вторник, 19 марта, в страну вновь вернется похолодание, которое принесет с собой осадки.

«Во вторник эта роскошь уже закончится, температура снизится, на западе и севере проплывут облака и пройдут дожди», - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 17 марта в западных и восточных областях Украины ожидаются осадки.