В НСЖУ назвали пытками неоказание медпомощи крымскотатарскому активисту, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, которого российские силовики удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя по ложным обвинениям.

Об этом говорится в заявлении на сайте НСЖУ.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, Мемедеминов нуждается в срочной операции, которая была запланирована на 14 марта, но не состоялась, поскольку именно на этот день назначили проведение двух заседаний по делу Мемедеминова в подконтрольных России судах в Симферополе.

«Пытки! Непредоставление крымскотатарскому блогеру Мемедеминову необходимой медицинской помощи, отказ в проведении запланированной операции надо расценивать как нечеловеческие условия содержания под стражей», - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Со своей стороны, секретарь НСЖУ Елена Юрченко отметила, что Россия использует свое законодательство для формирования ложных обвинений в отношении крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму. «Это попытка заставить замолчать гражданских журналистов, которые информируют об обысках, задержаниях и других репрессиях на полуострове. Нариману Мемедеминову и Серверу Мустафаеву выдвинули фейковые обвинения и держат в СИЗО из-за их желания рассказать обо всем, что происходит в Крыму», - добавила Юрченко.

Национальный союз журналистов Украины подтверждает солидарность с каждым журналистом, испытывающим гонения России в Крыму, говорится в заявлении.

«Восхищаемся силой духа, которую демонстрируют наши коллеги - Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Николай Семена. Глубоко благодарны крымским адвокатам, которые настойчиво отстаивают права преследуемых журналистов. НСЖУ требует свободы гражданским журналистам, крымскотатарским активистам Нариману Мемедеминову и Серверу Мустафаеву, которых Россия по ложным обвинениям держит в оккупированном Крыму. Творческий союз призывает международные журналистские организации присоединиться к этому требованию», - отметили в НСЖУ.

Как сообщалось, российский суд в оккупированном Крыму 14 марта продлил арест гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову на два месяца. Ранее суд в Крыму продлил арест до 9 мая координатору общественного объединения «Крымская солидарность», гражданском активисту Серверу Мустафаеву, который также находится в СИЗО Симферополя по ложным обвинениям.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Наримана Мемедиминова и призвала немедленно принять меры для проведения ему хирургической операции.