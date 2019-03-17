В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 17 марта, состоялся крестный ход Украинской Православной Церкви в честь Торжества Православия.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, в праздничном шествии приняли участие тысячи верующих.

В этот же день многотысячные крестные ходы в честь Торжества Православия прошли в Запорожье, Одессе, Ровно и других городах Украины.

Торжество Православия – церковный праздник, ежегодно совершаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста. Установление праздника основано на событиях Константинопольского Собора 843 года, созванного византийской императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания.