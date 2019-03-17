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В связи с выполнением работ по реконструкции КПВВ Новотроицкое 17 марта пункт не будет осуществлять пропускные операции, сообщает Государственная пограничная служба.

«С целью соблюдения необходимых мер и мер безопасности как для персонала, проводящего контрольные процедуры в КПВВ, так и для граждан, пересекающих линию соприкосновения, по решению командующего объединенных сил, в воскресенье 17 марта будут временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ Новотроицкое на один день. Это минимально необходимое время на проведение опасных электро- и монтажных работ в местах скопления людей», - говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжаются работы по реконструкции и развитию контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области. Так, в КПВВ Новотроицкое уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

В Госпогранслужбе пояснили, что для выполнения важной части этих работ, а именно установление уже смонтированных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения, планируется проведение монтажных работ повышенной опасности с привлечением тяжелой спецтехники.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 45 тыс. человек. 
ForUm

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