Европейский союз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини в декларации к пятилетию российской агрессии в Крыму.

В декларации говорится, что после 5-ти лет аннексии Крымского полуострова Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также ЕС осуждает аннексию Крыма и Севастополя, которая является нарушением международного права.

«Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств», - отмечается в декларации.

Могерини добавила, что Евросоюз продолжит давить на Российскую Федерацию при помощи санкций и призвала государства-членов ООН делать такие же меры в соответствии с резолюцией 68/226 Генассамблеи ООН.

Кроме того, верховный представитель ЕС осудила агрессию российских вооруженных сил на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

«Евросоюз требует немедленного освобождения незаконно захваченных украинских членов экипажа, судов и оборудования», - подчеркнула Могерини.

ЕС повторяет свой призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и всех незаконно задержанных в Крыму и осужденных с нарушением международного права.

Напомним, в Украине ожидали большего от Европейского Союза для защиты государственного суверенитета.