На президентских выборах адвокат Зузана Чапутова существенно опередила вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчович, представляющего правящую партию.

Об этом сообщает Dennikn.sk.

«Зузана Чапутова получила в первом туре 870 тысяч голосов, на 470 тысяч больше, чем Шефчович, который идет вторым», - говорится в сообщении.

По результатам подсчета 99,96% бюллетеней Зузана Чапутова набрала 40,57% голосов избирателей, Шефчович - 18,67%.

Издание напоминает, что пять лет назад действующий президент Словакии Андрей Киска получил в первом туре 456 тыс. голосов, его главный соперник, премьер-министр Роберт Фицо — 530 тыс. Тогда на участки пришли 43,4% избирателей, а вчера - 48,7%

46-летнюю Зузану Чапутову поддерживает несколько оппозиционных объединений, 52-летний Шефчович является кандидатом от правящей партии Smer.

Второй тур выборов в Словакии должен состояться 30 марта.

Напомним, Гройсман пообещал вернуть заробитчан в Украину.