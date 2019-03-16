В пятницу, 15 марта, в ходе акций протеста в Алжире задержали 75 демонстрантов, 11 сотрудников полиции получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

«Сотни тысяч людей собрались в центре Алжира в пятницу в ходе крупнейших протестов против 20-летнего правления президента Бутефлики с момента начала беспорядков в прошлом месяце», - говорится в сообщении.

Крупнейшие со времен «арабской весны» 2011 года протесты в Алжире начались после того, как действующий глава государства заявил о намерении вновь принять участие в президентских выборах, запланированных на 18 апреля. 2 марта во время протестов, по официальным данным, пострадали более 180 человек, один человек скончался в результате инфаркта. В столице государства Алжире на улицы вышли десятки тысяч людей. На следующий день Бутефлика пообещал в случае победы не находиться на посту главы государства весь срок и через год объявить досрочные президентские выборы.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика после масштабных протестов в стране отказался выдвигаться на пятый срок на выборах главы государства. Также он объявил о переносе даты выборов на более поздний срок.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с того времени он редко появлялся на публике и не выступал с речами. По информации швейцарских СМИ, Бутефлика находится в университетской клинике Женевы.