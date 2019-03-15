К ситуации с «контрактом главы Нафтогаза» стоит присмотреться более пристально. При желании в ней можно обнаружить множество интересных деталей, которые для большинства просто меркнут в софитах скандальных хроник.

Самая примитивная трактовка – это рассматривать противостояние между Гройсманом и Коболевым как личностный конфликт. Под таким углом из поля зрения ускользает практически весь тот контекст, суть которого можно описать известной фразой «не все то золото, что блестит». Между тем, за блеском «стокгольмской победы», чем дальше, тем все более очевидно проступают «тени» многочисленных поражений руководства НАК «Нафтогаз». Здесь и провисание процесса анбандлинга, и ступор в создании сертифицированного оператора ГТС, и «мутки» з ценой закупки реверсного газа, и провал программы «20/20» (увеличение добычи «Укргазвыдобування» до 20 млрд кубов к 2020 году).

Но еще большей ошибкой была бы попытка уместить «контрактный вопрос» на прокрустовом ложе противопоставления «чиновники vs реформаторы». Потому что в этом случае, мы уходим из реальности в мир пиаровских иллюзий, что само по себе чревато неприятными последствиями. Когда буквально через год мы рискуем обнаружить, что наша газотранспортная система превратилась не просто в пустую трубу, а в реальную обузу, которая вместо прибыли продуцирует убытки. А «реформаторы», которые должны были это предотвратить, спокойно отправились за кордон отоваривать свои заоблачные заплаты и премии, заблаговременно выведенные из Украины.

Самое же интересное состоит в том, что В.Гройсман, проявив принципиальность в конфликте с потерявшим «зарплатные берега» руководством НАК «Нафтогаз Украины», показал себя последовательным руководителем. За три года нынешний премьер-министр успел опустить з небес саморекламы на грешную землю немало госменеджеров, которые предпочитали больше работать над продвижением имиджа прогрессивных управленцев, чем над решением проблем вверенной им отрасли. А для тех, кто не помнит, назовем только самые яркие и памятные фигуры кроме вышеупомянутого Коболева. Это – В.Омелян (Мининфрастктуры), В.Балчун («Укрзализныця»), и Р.Романов (Укроборонпром).

Причем каждый из этих управленцев имел свою историю с продолжением, что делает честь В.Гройсману, даже не пытавшемуся стричь всех «штрафников» под одну гребенку. Так, В.Омелян сделал по большей мере надлежащие выводы из критики премьера и потому до сих пор руководит министерством. Возможно, проблем не стало намного меньше, но количество скандалов в его ведомстве уж точно значительно уменьшилось. В.Балчун, напротив, изначально получил значительный кредит доверия, но воспользоваться им надлежащим образом не сумел. Потому вполне логично, что премьер не стал настаивать на продлении контракта с менеджером, не оправдавшим серьезных ожиданий. Что касается «Укроборонпрома», то в свете последних журналистских расследований комментировать эту тему представляется лишним.

То, что Гройсман имеет крепкий характер, стальные нервы и не боится «идти на обострение», признают даже его критики и оппоненты. Однако это только половина констатации. Если быть последовательным, то следует признать, что он не вступает в персональные конфликты. И случай с «контрактом Коболева» тому лишнее подтверждение. Ведь глава правительства дал однозначно понять, что его не устраивает в сложившейся ситуации, и это были отнюдь не претензии личностного характера. Премьеру нужны четкие цели, прозрачные реформы, очевидные результаты и вполне логично, что - текущий контроль, потому как конечная ответственность за преобразования лежит именно на нем.

Поэтому из «казуса Коболева» (и других упомянутых выше) можно сделать достаточно показательный вывод для «кейса Гройсмана». Нынешний премьер не борется против конкретных чиновников, а всеми «подручным средствами» выступает за конкретные реформы. Он требует их внятной и качественной реализации, проявляя в этом вопросе и политическую волю, и государственный подход. И если этот вывод логичен и справедлив, то было бы логично и справедливо со стороны активной части общества поддержать подобные усилия главы правительства.