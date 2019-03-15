Мэр Киева Виталий Кличко открыл в столице сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого четыре года назад в Москве. Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Зеленая зона находится рядом с посольством РФ – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

«Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Я знал Бориса лично, мы общались. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне – тоже у российского посольства. Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Немцова и в Вильнюсе.

«Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации по Украине, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных на Донбассе, - отметил Кличко. - Он был человеком, который поддерживал и болел за нашу страну, который хотел для Украины успеха.

Кличко отметил, что до сих пор заказчиков убийства Немцова не установили. «Но мы знаем, что это было политическое убийство, и кому мешал Борис Немцов, - отметил мэр. - Этот сквер будет каждый день напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость, за будущее своей страны», - подчеркнул он.

Напомним, 15 ноября Киевсовет присвоил сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя Бориса Немцова.

Борис Немцов – известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы выстрелами в спину.