Сегодня, 15 марта, в Голосеевском районе Киеве возле клиники злоумышленник облил неизвестным веществом врача, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что в 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской у клиники человек плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего увезла «скорая».

На место событий выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.

По факту происшествия следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК).